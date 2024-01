Votre prothèse dentaire est bien plus qu'un simple outil esthétique ; elle joue un rôle crucial dans votre santé bucco-dentaire et votre qualité de vie. Une prothèse bien ajustée permet une mastication efficace, une prononciation claire et préserve l'alignement de vos dents naturelles. En revanche, une prothèse usée ou mal ajustée peut causer des désagréments et des problèmes de santé plus graves.

Signes visuels d'usure

Avec le temps, votre prothèse s'ajustera de moins en moins bien à votre bouche. Des signes visuels comme des fissures ou des dents artificielles ébréchées sont des indicateurs clairs qu'il est temps de consulter votre dentiste ou denturologiste. De plus, si la prothèse présente des taches qui ne partent pas avec un nettoyage régulier, cela peut indiquer une accumulation de bactéries et nécessite une attention professionnelle.

Sensation de gêne ou de douleur

Lorsque votre prothèse dentaire commence à s'user, vous pourriez ressentir un inconfort ou même de la douleur. Une prothèse qui ne s'adapte plus parfaitement peut frotter contre vos gencives et la mâchoire, entraînant des irritations ou des plaies. Si manger ou parler devient douloureux à cause de votre prothèse, il est impératif de prendre rendez-vous pour une évaluation.

Modification de l'ajustement

Au fil du temps, les changements dans la structure de votre mâchoire peuvent affecter la façon dont votre prothèse s'ajuste. Si vous remarquez que votre prothèse bouge plus qu'avant ou si elle semble lâche, il pourrait être temps de la faire ajuster ou remplacer. Un bon ajustement est essentiel pour éviter les dommages aux tissus et maintenir une fonctionnalité optimale.

Une prothèse qui ne remplit plus correctement sa fonction peut rendre la mastication difficile et affecter votre capacité à parler clairement. Si vous constatez que vous devez mâcher plus longtemps ou si vous avez du mal à prononcer certains mots, cela pourrait être un signe que votre prothèse nécessite une attention particulière.