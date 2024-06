Dans la charmante et dynamique communauté du Plateau Mont-Royal à Montréal, où la modernité se mêle à une richesse culturelle et historique, les progrès en médecine dentaire ne sont pas en reste. Vos dentistes sur le Plateau Mont-Royal vous accueillent au Centre Dentaire de Haute Technologie du Québec, un lieu où l'innovation est la clé d'une prise en charge dentaire de pointe. Les obturations métalliques, que l'on connait également sous le nom de "plombages", furent longtemps le standard pour traiter les cavités. Or, l'évolution des matériaux et des techniques offre désormais de nombreuses alternatives. Tour d'horizon de ces solutions modernes et moins invasives pour soigner vos dents avec précision et esthétique.

Les inconvénients des obturations métalliques

Avant d'explorer les alternatives, comprenons pourquoi les obturations métalliques, bien qu'efficaces, ne représentent plus l'option privilégiée. Composées d'un amalgame de différents métaux, dont l'argent, le cuivre et le mercure, ces obturations sont visuellement distinctes du reste de la dent, ce qui affecte l'esthétique du sourire. Avec le temps, elles peuvent s'oxyder et provoquer une coloration foncée de la dent. De plus, les différences d'expansion thermique entre l'amalgame et la structure dentaire naturelle peuvent entraîner des fractures ou des fêlures.

Composites et résines : la révolution esthétique

La première alternative que proposent nos dentistes de haut niveau au Centre Dentaire de Haute Technologie du Québec est celle des composites et des résines. Ces matériaux modernes sont choisis pour leur capacité à imiter la couleur naturelle et la transparence des dents. Ils se fondent ainsi parfaitement dans votre sourire, ce qui en fait une option de choix pour les restaurations antérieures et postérieures.

Ces matériaux sont appliqués et modelés couche par couche, puis durcis à l'aide d'une lumière spéciale. Cette technique permet non seulement une mise en place minutieuse et adaptée, mais aussi une réduction significative de l'enlèvement de la structure dentinaire saine, contrairement aux obturations métalliques qui nécessitaient souvent de tailler davantage la dent pour assurer une bonne adhérence.

Céramiques et porcelaines: durabilité et fonctionnalité

Les technologies dentaires avancées permettent également d'utiliser des céramiques et des porcelaines pour des restaurations durables qui allient esthétique et fonctionnalité. Les inlays et onlays en céramique ou porcelaine sont fabriqués sur mesure et sont une alternative idéale pour la reconstruction de dents ayant subi des dommages importants.