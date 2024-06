Chers passionnés de plein air et d'aventures itinérantes, la question vous a sûrement effleuré l'esprit : est-il possible de trouver des campings offrant le confort nécessaire pour votre camping car ou votre caravane ? Dans cet article, nous mettons les projecteurs sur le Camping Le Garrigon, un lieu qui conjugue nature et commodités, pour vous garantir une escale des plus agréables dans le Vaucluse. Suivez-nous dans ce guide où nous explorerons les installations, les services et les commodités dédiées aux amoureux de la caravane et du camping car.

Des emplacements conçus pour le confort des véhicules de loisirs

Vous vous demandez peut-être si les terrains de camping sont adaptés pour recevoir votre véhicule de type camping car ou caravane. Au Camping Le Garrigon, la réponse est affirmativement positive. Cet établissement 4 étoiles, ouvert du 13 avril au 20 octobre, vous accueille sur des emplacements nus vastes et soigneusement préparés.

Des aires de stationnement spacieuses et bien équipées

Les emplacements du camping sont conçus pour vous offrir suffisamment d'espace pour manœuvrer et installer confortablement votre camping car ou caravane. Avec une moyenne de 80 à 100m², ces aires sont dotées d'électricité 16A, d'un point d'eau et même d'une évacuation pour les eaux usées.

Des infrastructures répondant aux normes du tourisme et de l'urbanisme

Soucieux de respecter le code du tourisme et le code de l'urbanisme, le Camping Le Garrigon garantit des terrains de camping qui correspondent aux attentes des vacanciers les plus exigeants. Les installations sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui témoigne de l'engagement du camping envers l'accessibilité pour tous.

Pour plus d'informations et pour réserver votre prochain séjour, n'hésitez pas à visiter leur site web : https://www.camping-garrigon.com/.

Services et confort au rendez-vous pour les amoureux de la route

Au-delà de simples emplacements pour se garer, un bon camping se doit d'offrir des services et des installations qui rendent le séjour des campeurs aussi agréable que pratique. Le Camping Le Garrigon ne lésine pas sur les moyens pour vous offrir une expérience mémorable.

Que demander de plus qu'un espace aquatique pour se détendre après des heures de route ? Avec ses deux espaces aquatiques, dont une piscine chauffée et couverte, ce camping est une véritable oasis pour les familles. Ajoutez à cela une aire de jeux, un terrain de pétanque et des animations familiales, et vous avez le cocktail parfait pour des vacances réussies.