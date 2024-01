Au cœur de l'Europe, l'Allemagne se retrouve régulièrement sous les projecteurs lorsqu'il s'agit de transition énergétique. Connue pour son ambitieux projet Energiewende littéralement, le "tournant énergétique", la première économie européenne aspire à un futur énergétique durable et responsable. Mais, entre aspirations et réalité, le chemin est semé d'obstacles.

Un modèle énergétique en pleine mutation

Les énergies renouvelables au cœur de la stratégie

L'objectif est clair : augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. En visant un parc éolien et solaire quatre fois plus puissant que le parc nucléaire français actuel, l'Allemagne souhaite réduire ses dépendances aux énergies fossiles. Mais cette ambition se heurte à des baisses significatives des raccordements d'éoliennes, marquant un ralentissement préoccupant. Cliquez pour en savoir plus sur les perspectives énergétiques de ce géant industriel qui s'évertue à réconcilier développement économique et protection du climat.

L'équation économique du changement

La transition énergétique a un coût, et non des moindres. Peter Altmaïer, ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, a chiffré ce surcoût à quelque 1000 milliards d'euros à l'horizon 2022. Les citoyens allemands sont déjà confrontés à un des prix de l'électricité parmi les plus élevés d'Europe, une situation qui pose question quant à la soutenabilité économique de ce grand dessein énergétique.

L'inévitable sortie du nucléaire et du charbon

Des émissions de gaz toujours conséquentes

Malgré une volonté affichée de réduire les émissions de CO2, les chiffres révèlent un bilan mitigé. Avec plus de 100 millions de tonnes d'émissions annuelles, l'Allemagne doit encore concilier développement industriel et efficacité énergétique.

Le gaz naturel, ressource de transition

Face à ces défis, le gaz naturel apparaît comme une ressource de transition privilégiée, permettant de pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Toutefois, les tensions géopolitiques et le déclin des réserves mondiales de gaz soulèvent des questions quant à l'accessibilité et la pérennité de cette énergie.

Une demande énergétique en croissance

L'étude d'EWI pour le Ministère de l'économie et de l'énergie de Rhénanie du Nord-Westphalie prévoit une augmentation significative de la demande allemande d'électricité, passant de 600 TWh en 2020 à 800 TWh en 2050. Cette hausse de la consommation d'électricité nécessitera une adaptation du réseau énergétique et des capacités de production.

Les défis de la production et du stockage

Pour répondre à cette demande croissante, l'Allemagne mise sur le développement massif des capacités éoliennes et solaires. Cependant, la question du stockage de cette électricité intermittente demeure un défi technique et économique majeur.