Au cœur d’une nature luxuriante, à quelques tours de roue de Saint-Tropez, le Domaine de Miremer vous ouvre ses portes pour une expérience de camping 4 étoiles qui éveillera vos sens et flattera votre désir de confort et de bien-être. Avec ses tentes Lodge Glamping, ses hébergements haut de gamme et ses animations diversifiées, Miremer est la destination parfaite pour ceux qui cherchent à combiner les joies du plein air avec le raffinement d’un séjour de luxe. Dans cet article, nous vous convions à la découverte de ce camping paradisiaque où votre séjour sera synonyme de détente, de plaisir et de découvertes inoubliables.

Un écrin de luxe et de confort

Imaginez un domaine privé, sécurisé, où chaque emplacement respire la tranquillité et l'élégance. Le Domaine de Miremer, c’est un parc de 12,7 hectares avec seulement 200 places, offrant ainsi une intimité et un espace rare dans le monde du camping. Les mobiles homes haut de gamme sont conçus pour surprendre et satisfaire les campeurs les plus exigeants.

Pour plus d'informations sur les hébergements et les services offerts, visitez le https://www.domainedemiremer.com/.

Divertissement et activités pour tous

Le Domaine de Miremer brille également par la richesse de son programme d’animations. Dès le mois d'avril et jusqu'à la fin septembre, une équipe d'animation dynamique est présente pour rythmer vos jours et vos nuits infos mobil. Que vous soyez un sportif avide de sensations fortes ou un amateur de détente et de bien-être, le domaine a pensé à tout pour rendre votre séjour inoubliable.

Un cadre enchanté, une nature préservée

Le Domaine de Miremer n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est une invitation à la communion avec la nature. L'intégration paysagère du domaine a été pensée pour respecter et mettre en valeur le cadre naturel exceptionnel dans lequel il s'inscrit. Chaque terrasse, chaque jardin, chaque chemin est une ode à la beauté de la région, et vous invite à des moments de quiétude et d'émerveillement.

Le plaisir à travers les saisons

Au Domaine de Miremer, chaque saison apporte son lot de surprises et de plaisirs. Que vous choisissiez de venir en basse saison pour profiter du calme et de la douceur du climat, ou en haute saison lorsque le domaine bourdonne d'activités et d'animations, chaque moment est une promesse de joie et de bonheur partagés.